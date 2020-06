Millionen Schüler kämpfen um Studienplätze an Elite-Unis

An den Matura-Tagen werden sogar Straßen gesperrt. In Peking, wo heuer mehr als 70.000 Schüler am Examen teilnahmen, wurden 12 Straßen für den normalen Verkehr blockiert. Nur Eltern, die ihre Kinder zu den Prüfungen chauffierten, durften diese Routen benutzen. Und generell wird der Verkehr in zahlreichen Großstädten in der Nähe von Schulen umgeleitet, damit die Prüflinge nicht gestört werden. In der Stadt Foshan im Süden des Landes wurden sogar die bei älteren Menschen besonders beliebten öffentlichen Tanzveranstaltungen für die Dauer der Prüfungen untersagt, damit die Konzentration der Maturanten nicht beeinträchtigt wird.

Die Zettel mit den Prüfungsfragen werden in gepanzerten Fahrzeugen angeliefert und von bewaffneten Sicherheitsleuten bewacht. Gaokao gilt als härteste Matura der Welt; der Druck auf die Schüler ist immens. " China hat vermutlich den stärksten Wettbewerb um Studienplätze", sagte der Bildungsforscher Lao Kaisheng von der Normal University in Peking. Seit dem Ende der Kulturrevolution (1966–1976), als die Universitäten des Landes geschlossen waren, findet die Prüfung jedes Jahr im Sommer statt.

Viele Absolventen zieht es dann ins Ausland: Die Zahl der chinesischen Studierenden im Ausland steigt seit Jahren rasant an. Vor allem die USA sind beliebt. Laut Medien studierten im vergangenen Jahr etwa 236.000 Chinesen in den USA – um rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr.