Kinderhändlerring ausgehoben

Experten machen die von China betriebene Ein-Kind-Politik für den Kinderhandel verantwortlich. Mit dieser Politik soll das Wachstum der chinesischen Bevölkerung kontrolliert werden. Mit 1,3 Milliarden Menschen ist China das bevölkerungsreichste Land der Erde.

In der Regel dürfen Familien in städtischen Gebieten ein Kind haben, in ländlichen Regionen sind zwei Kinder erlaubt, wenn das erste Kind ein Mädchen ist. In einigen Fällen verkaufen mit Familienplanung befasste Funktionäre Presseberichten zufolge Babys weiter, die mitunter über Händlerringe sogar in staatlichen Adoptionszentren landen.

Von den 89 befreiten Kindern wurden laut einem Zeitungsbericht fünf ihren Eltern zurückgegeben, bei den übrigen wird über DNA-Tests nach den Eltern gesucht. Nach Polizeiangaben wurden im vergangenen Jahr mehr als 24.000 Kinder und Frauen befreit, von denen einige zur Adoption verkauft beziehungsweise in die Prostitution gezwungen wurden.