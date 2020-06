Chile: "Land der Katastrophen"

Isabel Allende, die mit ihrem Weltbestseller "Das Geisterhaus" Millionen Leser mit den Geheimnissen Chiles vertraut machte, meldete sich entsetzt über den Großbrand in der Hafenstadt, in der sie lange gelebt hatte: " Valparaíso ist so malerisch und all das ist verbrannt. Das ist eine ganz schlimme Sache", sagte die 71-Jährige in New York. Chile habe in diesem Jahr überhaupt schon so viel mitmachen müssen – erst zwei Erdbeben, jetzt das Feuer. "Mir tut das alles so leid, was gerade in Chile passiert, es wirkt wie schlechtes Karma. Aber wir sind ein Land der Katastrophen, alle Arten von Katastrophen – geologisch, politisch, alles. Wir sind das gewöhnt. Wenn es zu gut läuft, machen wir uns Sorgen."

Mindestens 2900 Wohnungen wurden zerstört. Erst am Mittwoch konnten die letzten Brandherde in der auf 42 Hügeln liegenden Stadt, die zum Weltkulturerbe zählt, unter Kontrolle gebracht werden. Nur das Zentrum und der Hafen für Kupferexporte blieben verschont.