Älteste Glühbirne der Welt wieder im Einsatz

Hergestellt: In den 1890er Jahren von der Shelby Electric Company in Ohio.

Erstmals verwendet: 1901

Unstetes Leben: Die Birne wurde Zeit ihres Lebens mehrfach übersiedelt.

Erste Erwähnung: 1972 wurde ein Reporter erstmals auf die Ausdauer der Glühbirne aufmerksam. Nach einer notariellen Überprüfung schaffte es die zähe Birne ins Guinness Buch der Rekorde.

Rekordhalter: Bis zum Jahr 2009 legte die Glühbirne gar eine 32 Jahre andauernde Periode zurück, in der sie niemals ausgeschaltet wurde.