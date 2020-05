Witwe des Boston-Bombers als Schlüsselfigur

Katherine Russell, 24, war ein ganz normales amerikanisches Mädchen bis sie sich 2010 in den jetzt getöteten Terroristen, den damaligen Boxer Tamerlan Zarnajew, verliebte. Für ihn gab die Tochter eines Notarztes und einer Krankenschwester aus Rhode Island das Studium an der Suffolk University in Boston auf, konvertierte zum Islam und arbeitete zuletzt 70 bis 80 Stunden pro Woche als Hilfskrankenschwester, während Tamerlan auf die gemeinsame dreijährige Tochter Zahara aufpasste.

So soll es auch die ganze Horror-Woche in Boston über gewesen sein. Kathie, wie sie von Freundinnen genannt wurde, bevor sie eine völlig andere, ernste und streng verschleierte Frau wurde, will nichts mitbekommen haben von den Plänen ihres Mannes und Schwagers. Erst als sie die Bilder der Brüder im Fernsehen sah, dämmerte ihr das Schreckliche.

Ihre Mutter, Judith Russell, verlas an der Haustür ihres bürgerlichen Anwesens in Rhode Island ein kurzes Statement der Familie: „Unsere Tochter hat ihren Ehemann und den Vater ihres Kindes verloren. Wir können nicht verstehen, wie diese furchtbare Tragödie passieren konnte. Aber unter dem Eindruck des Horrors am Patriot’s Day wissen wir, dass wir Tamerlan Zarnajew nie gekannt haben. Unsere Herzen sind gebrochen, seit wir wissen, welchen Horror er verursacht hat.“ Als die Behörden die Witwe am Sonntag im Haus ihrer Eltern einvernehmen wollten, gab sie keine Auskunft. Ihr Anwalt Amato DeLuca sagte: „Als das Attentat passierte, war sie in der Arbeit.“ Bei wem dann die kleine Tochter war, sagte er nicht. Und soweit er weiß, schien in dieser Woche bei der Familie „nichts anders als sonst.“

Schulfreundinnen von Katherine Russell behaupten aber, dass ihre blonde Freundin wohl eine Gehirnwäsche durchgemacht habe. 2009 wurde Tamerlan Zarnajew von der Polizei festgenommen, weil er seine damalige Freundin geschlagen hatte. Als er ein Jahr später Katherine kennenlernte, ging sie ohne Abschluss von der Uni und wurde als ungelernte Krankenschwester zur Familienerhalterin.