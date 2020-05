Attentäter hatten New York im Visier

Indes geht in den USA die Debatte über das Versagen der Sicherheitsdienste im Fall der Zarnajews weiter. „Milliarden Dollar von Steuerzahlern wurden seit 9/11 für Informationsaustausch ausgegeben. Aber es scheint, als ob das Geld nicht richtig verwendet wird.“ Die republikanischen Abgeordneten Kelly Ayotte und John McCain (Ex-Präsidentschaftskandidat) zeigen sich – wie fast alle Republikaner – empört. Sie verlangen eine Kongressanhörung zu den Boston-Attentätern. Sie wollen wissen, ob die US-Geheimdienste den Zarnajews das Handwerk legen hätten können.

Schon seit 2011 im US-Visier Sowohl das FBI als auch die CIA hatten Tamerlan im Visier. Im März 2011 war das FBI vom russischen Geheimdienst über die möglichen extremistischen Tendenzen informiert worden. Die Beamten haben Tamerlan interviewt, aber nichts „Auffälliges“ bemerkt. Dann habe das FBI die russischen Kollegen um zusätzliche Information gebeten, berichtete ein Exekutivbeamter dem Wall Street Journal. Die hatten aber nichts – nach drei Monaten war der Fall geschlossen. Im September 2011 wurde die CIA informiert. Mit den gleichen Hinweisen wie zuvor die Bruderorganisation. Auf Ansuchen der CIA wurde Tamerlan Zarnajews Name in eine Terror-Datenbank aufgenommen (TIDE – Terrorist Identities Datamart Environment). Näher untersucht oder beobachtet werden diese Personen nicht automatisch.

Auf zwei weiteren Beobachtungslisten stand sein Name, doch wegen Mangels an Beweisen beobachtete man den 26-Jährigen nicht weiter. Als Tamerlan 2012 nach Russland flog, „klingelte“ es bei den Behörden, so Heimatschutzministerin Janet Napolitano. Doch als er nach sechs Monaten zurückkehrte, sei der Hinweis nicht mehr beachtet worden.

Der Fall Tamerlan Zarnajew sei bereits der fünfte, in dem ein Attentäter dem FBI trotz Überprüfung durchs Netz ging, sagte der republikanische Abgeordnete Peter King in einem TV-Interview. Auch der „Unterhosenbomber“ stand auf der TIDE-Datenbank, als er 2009 versuchte, sich mit Sprengstoff in seiner Unterhose in einem Flugzeug in die Luft zu sprengen.