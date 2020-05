Bombe verstärkt Terror-Angst

Islamisten

Islamisten

Rechtsextremisten

Verdächtigungen

Neonazis

Zwei bald danach festgenommenesomalischer Herkunft sind mittlerweile wieder frei. Die Ermittler sehen, vor allem deutsche Konvertiten, aber weiter als so verdächtig an wie deutsche, die sich als solche ausgeben könnten. Behörden und Politik sind auch deshalb so vorsichtig mit, weil sie damit bei der vonverübten Mordserie von 1999 bis 2007 total falsch lagen.

Die Polizei beklagt aber wieder die fehlende Video-Überwachung in vielen Bahnhöfen als „Dilemma“. Auch beim Totprügeln eines Passanten im Bahnhof Alexanderplatz in Berlin durch türkisch-stämmige Täter vor zwei Monaten fehlten Videobilder, was eine neue Diskussion um den zähen Widerstand von SPD und Grünen dagegen zur Folge hatte.

Der oberste Terror-Bekämpfer, Generalbundesanwalt Harald Range, warnte nun davor, den islamistischen Terror und die Internet-Propaganda dafür zu unterschätzen: El Kaida und andere Organisationen wüssten, dass besonders Täter ohne enge Anbindung schwer zu fassen seien. Die Behörden gehen von 4000 fanatischen Islamisten und darunter 150 realen Gefährdern in Deutschland aus. Alle belebten Orte wie derzeit auch Weihnachtsmärkte gelten als deren potenzielle Ziele.