EU und USA ziehen "Dreamliner" aus dem Verkehr

Die beiden größten japanischen Airlines, JAL und ANA, hatten zuvor bereits ein vorläufiges Flugverbot für alle ihre Dreamliner verkündet. In jüngster Zeit hatte es mehrere Technikpannen bei dem Prestigeobjekt von Boeing gegeben. Wegen der Vorfälle leiteten die US-Luftfahrtbehörde FAA und die japanische Zivilschutzbehörde Untersuchungen ein, die nun noch einmal ausgeweitet wurden. Die Entwicklung des aus Leichtmaterial gebauten Dreamliners war als Meilenstein in der Luftfahrt gefeiert worden.

Grund dafür ist die Serie an Zwischenfällen der vergangenen Tage und Wochen: Am Montag der Vorwoche brach am Flughafen von Boston an Bord einer 787 ein Feuer in der Bordelektrik aus; Tags darauf musste eine 787 den Start wegen eines Treibstofflecks abbrechen. Am Mittwoch wurde zudem ein Flug wegen Bremsproblemen gestrichen, am Freitag blieb ein weiterer Flieger wegen einer gesprungenen Cockpit-Scheibe am Boden.