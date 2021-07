Bis zu zwei Millionen Teilnehmer bei Weltjugendtag erwartet

Tausende junge Pilger aus aller Welt sind schon vor dem katholischen Weltjugendtag in Polen eingetroffen, insgesamt erwarten die Organisatoren für die Großveranstaltung von Dienstag bis Sonntag bis zu zwei Millionen Teilnehmer. Papst Franziskus will ab Mittwoch an zentralen Veranstaltungen des Weltjugendtages teilnehmen und am Sonntag die Abschlussmesse zelebrieren.

Das Motto des Weltjugendtages "Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden" weist den Weg zum vermutlich heikelsten Thema des Papst-Besuchs: der Aufnahme von Flüchtlingen. Die nationalkonservative Regierung in Warschau sperrt sich gegen die von der EU beschlossene Verteilung von Flüchtlingen. Der Papst aber präsentierte sich wiederholt als Fürsprecher von Flüchtlingen. Er empfahl, jede katholische Gemeinde solle eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. "Der Papst wird dazu etwas sagen", kündigte der vatikanische Botschafter in Polen, Celestino Migliore, an.