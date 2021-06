Benedikt XVI. zerschlug Schwulen-Netzwerk

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. spricht in einem Interviewband von einem Homosexuellen-Netzwerk im Vatikan. Das schreibt der italienische Vatikan-Experte Luigi Accattoli in seinem Blog vorab über das im September erscheinende Buch " Benedikt XVI. - Letzte Gespräche" des deutschen Journalisten Peter Seewald. Demnach soll Benedikt XVI., der kürzlich sein 65. Priesterjubiläum feierte, während seiner Amtszeit von 2005 bis 2013 über eine "Schwulen-Lobby" von vier bis fünf Personen in Kenntnis gelangt sein. Er habe die Seilschaft nach eigenen Angaben zerschlagen, berichtet Kathpress.

Der Münchner Droemer-Verlag hatte in der Buchankündigung mitgeteilt, Benedikt äußere sich detailliert über die Hintergründe seines Rücktritts, die Schwerpunkte seines Pontifikats, über seinen Nachfolger Franziskus und kontroverse Themen seiner Amtszeit wie Vatileaks oder die Reformen in der Kurie.