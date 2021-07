Nach Fabrik-Einsturz: Mehr als 500 Tote

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und Handelskommissar Karel De Gucht kündigten an, europäische Unternehmen zu Beratungen über die Sicherheitsstandards in den Fabriken in Bangladesch einzuberufen. Ein Kommissionssprecher sagte am Donnerstag in Brüssel, die Angelegenheit sei "dringend". Ein Datum stand demnach noch nicht fest. In der Textilindustrie, dem wichtigsten Wirtschaftszweig des verarmten Landes, sind drei Millionen Menschen beschäftigt. Viele von ihnen verdienen weniger als 40 Dollar (30 Euro) im Monat.

Arbeitsrechtler erhoben Vorwürfe gegen den Textil-Discounter Kik. "Es zeichnet sich ab, dass Kik innerhalb von nur acht Monaten ein drittes Mal in ein schweres Unglück in einer Textilfabrik involviert ist", heißt es in einer Mitteilung der Kampagne für Saubere Kleidung (CCK). Das kritisierte Unternehmen wies jegliche Verantwortung an dem Unglück zurück. Seit 2008 hätten keine "direkten Geschäftsbeziehungen" zwischen Kik und den im Rana Plaza ansässigen Lieferanten mehr bestanden.

Laut CCK soll in den vier betroffenen Textilfabriken u.a. auch für Quelle, Mango und die britische Billigtextilkette Primark produziert worden sein. Letztere hat Unterstützung für die Opfer zugesagt.