Baden-Württemberg: Frau und vierjähriges Kind erstochen

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein 52-Jähriger Mann eine Frau und ein vierjähriges Kind erstochen. Polizisten fanden am Freitag die schwer verletzte 39-jährige Frau und das ebenfalls schwer verletzte Kind, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starben beide kurz darauf in einer Klinik.

Täter flüchtete, konnte ausgeforscht werden

Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Attacke. Sein Auto wurde im Zuge der Fahndung von Polizisten im Raum Freiburg entdeckt. Der 52-Jährige wurde festgenommen. Die ersten Ermittlungen zufolge kannten sich der Mann und die beiden Opfer. Es handle sich um möglicherweise um eine Beziehungstat.