Australien: Koala wurde an Pfosten genagelt

In Australien ist ein Koala an einen Pfosten genagelt worden. Ein von Tierschützern in sozialen Netzwerken verbreitetes Bild der Tat sorgte am Donnerstag für Empörung. Die Tierschutzbehörden des Bundesstaats Queensland untersuchen den Fall. Das tote Beuteltier mit blutverschmiertem Fell war am Mittwoch in einem Aussichtspavillon im Brooloo Park in der Nähe der Stadt Brisbane gefunden worden.

"Das ist krank. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen", sagte Susan Griddle von der Tierschutzorganisation Koala Rescue. Es war zunächst nicht klar, wie das Tier starb. Es sei möglich, dass der Koala bereits tot gewesen sei, das solle in einer Autopsie geklärt werden. Den Tätern drohe eine Strafe wegen Tierquälerei.

Ihre Gruppe rette jedes Jahr etwa 200 kranke und von Autos oder Hunden verletzte Koalas, so Griddle. Fälle von Tierquälerei kämen etwa ein bis zwei Mal im Jahr vor. Das Foto des toten Koalas wurde auf Facebook tausende Male geteilt, viele Nutzer forderten eine harte Strafe für den Täter.