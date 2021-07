Auktionshäuser im Diamantenfieber

Farbige Diamanten in Blau und Rosa erfreuen sich bei den Käufern immer größerer Beliebtheit. Sotheby’s kennt sich mit Superlativen aus: 2015 hatte das Auktionshaus in Genf einen 12,03 Karat schweren blauen Diamanten zum Rekordpreis von 45 Millionen Euro versteigert. Die Summe blätterte der Immobilienmagnat Joseph Lau aus Hongkong hin, um den Stein seiner siebenjährigen Tochter Josephine zu schenken. Seitdem heißt der Diamant "Blue Moon of Josephine".

Rekorde brechen wollte man gestern, Mittwoch, auch im Auktionshaus Christie’s in Genf: Dort sollte der größte blaue Diamant der Kategorie "Fancy Vivid" unter den Hammer kommen, der je bei einer Versteigerung angeboten wurde. Der 14,62 Karat schwere " Oppenheimer Blue" ist nach seinem vorherigen Besitzer Philip Oppenheimer benannt. Der Diamant sollte Schätzungen zufolge einen Preis zwischen 34 und 40 Millionen Euro erzielen.

Der Versteigerungsboom kommt in einer Zeit, in der der weltweite Schmuckmarkt einen Einbruch erlebt: Laut dem Marktforscher Euromonitor International sanken die Umsätze im vergangenen Jahr um mehr als vier Prozent. Dennoch werden – nicht zuletzt dank der betuchten asiatischen Juwelensammler – in der höchsten Preisklasse immer wieder neue Rekorde erzielt.

Keinen Käufer fand ein blauer Diamantring, der dem US-Kinderstar Shirley Temple gehört hatte, bei einer Auktion vor rund einem Monat in New York. Sotheby’s hatte den 9,54-Karat-Ring als "Star" der Versteigerung angepriesen und einen Schätzwert von mehr als 30 Millionen Euro angegeben.