Aufregung um royalen Hitlergruß

Das Video soll 1933 oder 1934 auf dem königlichen Landsitz Balmoral in Schottland entstanden sein. Dass Edward, der 1936 für nur 325 Tage König war, vom Faschismus und von Adolf Hitler fasziniert war, sehen viele Historiker längst als bewiesen an.

Edward hatte wegen seiner Heirat mit der geschiedenen US-Bürgerin Wallis Simpson abgedankt. Ein Foto aus dem Jahr 1937 zeigt ihn gemeinsam mit seiner Frau bei einem Besuch bei Adolf Hitler in Deutschland.

Aus Palastkreisen verlautete, die Queen habe in ihrem damaligen Alter den Gesten mit Sicherheit keine Bedeutung beimessen können und sei komplett unschuldig. Das Verhalten der Königin und ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs spreche für sich. Zudem habe niemand in der damaligen Zeit gewusst, wie sich die Lage in Deutschland entwickeln werde.

Elizabeth, die 2002 gestorbene Mutter der heutigen Königin Elizabeth II., und ihr Ehemann George VI. genossen in der Bevölkerung hohes Ansehen, weil sie während des deutschen Bombardements von London die Stadt nicht verließen und sich oft an den Orten der Verwüstung zeigten.