In den sozialen Netzwerken sorgten Bilder einer rätselhaften Himmelserscheinung über Los Angeles für Aufregung.

Vermutet wurde ein UFO, aber auch eine nordkoreanische Rakete hätte es laut einigen Beobachtern sein können.

Tatsächlich sorgte dann Elon Musk für die Erklärung. Es war eine Rakete seines Raumfahrtunternehmens SpaceX, die vom nahen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg abgehoben war. Die Falcon 9 transportiert 10 Satelliten für das Iridium-Kommunikationsnetz ins All.

If you liked tonight’s launch, you will really like Falcon Heavy next month: 3 rocket cores & 3X thrust. 2 cores return to base doing synchronized aerobatics. 3rd lands on droneship.