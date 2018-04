Amokfahrt von Münster: Härtefallklausel für Opfer

Mit Campingsbus in Menschenmenge gerast

Am vergangenen Samstag war der 48 Jahre alte Jens R. mit einem Campingbus in der Innenstadt von Münster in eine Menschenmenge gefahren und hatte sich anschließend erschossen. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann starben, mehr als 20 Menschen wurden verletzt.