Afrikas Gletscher schmelzen

Nur eine drastische Reduktion der weltweiten Kohlendioxidemissionen könne die Gletscher retten, meinen Umweltschützer. Auch beim UN-Klimagipfel in New York am 23. September werden die Gletscher wieder Gesprächsthema sein.

Die Gletscherschmelze könnte in Afrika selbst wohl allenfalls gebremst werden: Eine Möglichkeit wäre, Emissionen von schwarzem Rauch – verursacht durch Autoabgase oder das Verbrennen von Kohle – zu reduzieren. Die Rußpartikel lagern sich auf den Gletschern ab und beschleunigen die Schmelze. Gletscher mit Plastikplanen abzudecken, wie dies in Europa mancherorts gemacht wird, ist zu teuer für Kenia oder Tansania.

Zahlreiche Menschen in den ostafrikanischen Bergregionen leben vom Gletscher-Tourismus: Allein der Mount Kenia wird jährlich von etwa 30.000 Menschen besucht. Auch der Kilimandscharo in Tansania und das Ruwenzori-Gebirge in Uganda sind seit Jahrhunderten Anziehungspunkte für Touristen.

Bergführer Nikunj Shah, der den 5199 Meter hohen Mount Kenia bereits 52 Mal bestiegen hat, berichtet, dass Schnee in den Stiefeln im Gegensatz zu früher kein Problem mehr darstelle – und das sei nicht der besseren Ausrüstung zu verdanken: "Früher waren die Bergsteiger jenseits des letzten Lagers nur noch im Schnee unterwegs. Heute geht man nicht mehr im Schnee, sondern auf dem Felskamm."