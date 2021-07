Ältester Mann der Welt wird 113 Jahre alt

Lodz

Kristal wurde am 15. September 1903 in dem Örtchen Zarnow in Polen geboren, als jüngster von acht Brüdern, von denen drei im Kindesalter starben. Mit sieben stand er ohne Mutter da, auch sie war gestorben. Den ersten Weltkrieg überlebte er bei einer Tante, der Vater wurde von den Russen eingezogen. Nach der Schule zog Kristal nach, wurde Konditor, heiratete, bekam zwei Kinder und eröffnete seine eigene Süßwarenfabrik. Und dann kamen die Nazis. Ingab es nachdas zweitgrößte Getto, seine Kinder starben dort. Kristal überlebte, weil auch die Deutschen seineSüßwaren aßen. 1944 wurde er nachdeportiert. Kristal verlor während des Holocaust seine erste Frau und zwei Kinder.