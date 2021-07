Ältester männlicher Panda der Welt feiert Geburtstag

Mit einer Vielzahl von Weibchen habe er 130 Pandababys gezeugt. " Pan Pan ist in der Pandawelt ein heroischer Vater", sagte Wei Rongping, Vizechef des Zentrums, der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Er habe viel dazu beigetragen, die Population der bedrohten Art wieder zu vergrößern.

Große Pandas sind eine der weltweit am meisten bedrohten Arten. Über 1.600 Große Pandabären leben in freier Wildbahn, vor allem in den Bergen Südchinas. Mehr als 300 werden in Gefangenschaft gehalten.

Pan Pan half aber nicht nur dabei, seine eigene Art zu retten. Mitunter setzte China den Nachwuchs von Pan Pan auch für diplomatische Zwecke ein. Das Pandababy Tuan Tuan wurde so 2008 als Zeichen der Annäherung an einen Zoo in Taiwan verschenkt.