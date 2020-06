"Todesfuge": Lyrik über das Unfassbare

Die " Todesfuge" ist eines der bedeutendsten Gedichte, die an die Opfer des Holocaust erinnern. Paul Celan versuchte, zwischen 1944 und Anfang 1945 mit lyrischen Mitteln die nationalsozialistische Judenvernichtung, nicht nur die in Auschwitz, zu thematisieren. Das Gedicht erschien erstmals 1947 in rumänischer Übersetzung. Der Lyriker Celan wurde 1920 in Czernowitz, damals Rumänien, in einer deutschsprachig jüdischen Familie geboren (er hieß ursprünglich Paul Antschel) und verlor seine deportierten Eltern 1942 im Lager. Celan starb 1970 in Paris.