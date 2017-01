7.000 Seepferdchen in Mexiko beschlagnahmt

Die mexikanische Polizei hat an der Pazifikküste fast 7.000 Exemplare einer geschützten Seepferdchen-Art beschlagnahmt. Die Beamten hätten die Tiere während einer Routineuntersuchung in einem Logistikunternehmen entdeckt, teilte die Nationale Sicherheitskommission am Donnerstag mit. Die in Plastiksackerln verpackten Seepferdchen sollten in den Bundesstaat Quintana Roo an der Karibikküste geschickt werden. Die Polizei sucht nun Absender und Empfänger der Pakete. Der Handel mit Seepferdchen unterliegt dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES).