68 Tote bei Häftlingsaufstand in Venezuela

Die Gefängnisse im südamerikanischen Krisenland Venezuela sind völlig überfüllt, es gibt immer wieder gewaltsame Aufstände. Wegen der Überbelegung werden Häftlinge zunehmend in den Arrestzellen von Polizeiwachen untergebracht. Dort dürfen sie laut Gesetz eigentlich nicht länger als 48 Stunden bleiben, diese Regel wird jedoch vielfach nicht eingehalten.

Nach Angaben der Organisation Una Ventana a la Libertad hausen in den Arrestzellen oftmals fünf Mal so viele Menschen wie zugelassen. Allein im vergangenen Jahr starben demnach 65 der dort untergebrachten Häftlinge durch Gewalt, Unterernährung oder an Tuberkulose.

Vor zwei Wochen gelang es 58 Gefangenen, durch ein Loch in einer Wand aus der Polizeiwache der Urlauberinsel Margarita auszubrechen. Sie wurden rasch wieder geschnappt.

Im vergangenen August wurden 37 Häftlinge bei einem Aufstand in ihren Polizeizellen im Bundesstaat Amazonas getötet. Im April vergangenen Jahres starben zwölf Gefangene in der Stadt Barcelona bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden.