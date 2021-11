Zwei Frauen werfen Boris Johnsons Vater Grapscherei vor

Stanley Johnson, dem Vater des britischen Premiers Boris, werden von zwei Frauen unangemessene Berührungen vorgeworfen. Tory-Abgeordnete Caroline Nokes, Vorsitzende des Frauen- und Gleichstellungsausschusses im Unterhaus, sagte, Johnson habe ihr 2003 auf den Hintern geschlagen und gesagt “you’ve got a lovely seat”. ("Du hast ein süßes Hinterteil".)

Ailbhe Rea, politische Journalistin beim New Statesman, twitterte, Stanley Johnson “groped me”, also “begrapschte/befummelte mich” 2019. Labour fordert eine Untersuchung von Tories und Polizei. Downing Street will die Vorwürfe nicht kommentieren, weil Stanley angeblich eine Privatperson ist. Die Tories sagen, sie hätten keine formelle Beschwerde von Nokes zu untersuchen.

Stanley Johnson selbst sagt der Sun, er könne sich an die Frauen gar nicht erinnern und habe “keine Ahnung” wovon sie sprechen.