Während eines Aufenthalts auf Sardinien kam es zu einem tragischen Unfall. Eine junge Frau überquerte im Nobelort Porto Cervo die Straße, als es zur Kollision mit einem SUV kam, der mutmaßlich von der deutschen Managerin Vivian Spohr gelenkt wurde. Sie ist die Frau von Lufthansa Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr und die Schirmherrin der Lufthansa-Stiftung "help alliance".

Die 24-jährige Gaia C. war auf dem Weg zu ihrem Job als Kinderbetreuerin gewesen, als der Unfall auf dem Schutzweg in der "Via Aga Khan" passierte. Der Anwalt der Familie Spohr hat den Vorfall gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt.