Vatikan und sexueller Missbrauch: "Unsere Geduld ist zu Ende"

"Wir lassen uns nichts mehr gefallen, unsere Geduld ist zu Ende", diese Stimmung herrscht unter ehemaligen Missbrauchsopfern der Kirche vor dem Gipfel zu Kindesmissbrauch, der am Donnerstag im Vatikan beginnt. Internationale Initiativen rufen Papst Franziskus auf, endlich eine „Null-Toleranz-Politik“ gegen Missbrauch in der Kirche umzusetzen. Viel Kritik gab es im Vorfeld des Treffens. Vor allem daran, dass sich der Vatikan seine Gesprächspartner in diesem Themenbereich gezielt aussuchte.

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei auch die ehemalige Ordensfrau Doris Wagner, die selbst Opfer von Vergewaltigung durch einen Priester wurde. Der hochrangige Geistliche war bis vor kurzem in der Glaubenskongregation tätig. Die Theologin appelliert an ein entschlossenes Vorgehen des Vatikans gegen „strukturelle Probleme“, die sexuellen Missbrauch in der Kirche in all seinen Formen erlaubten.

Opfer treten selbstbewusster auf

Wie die Vertreterinnen der Organisation „Voices of Faith“, die sich für die Gleichstellung von Frauen in der Kirche einsetzt, hat auch Wagner keine großen Erwartungen an Gipfel. „Was den Unterschied machen kann, ist die Rolle der Opfer, die jetzt selbstbewusster auftreten“, hofft Wagner.

Die indische Theologin und Frauenrechtlerin Virginia Saldanha betont, dass es für Opfer sexueller Gewalt innerhalb der Kirche sehr schwer sei, sich mit ihren Anzeigen durchzusetzen. Sie berichtet vom aktuellen Fall einer indischen Ordensfrau, die einen Bischof wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. „Den Ordensschwestern, die diese Nonne unterstützt haben, wurde mit schweren Disziplinarmaßnahmen gedroht. Viele Nonnen müssen den Orden verlassen, wenn sie sexuelle Gewalt anzeigen“, sagte Saldanha.

Pädophile Priester habe die Kirche zugleich aber stets gedeckt und ihnen Versorgungsposten zugeschanzt. Der beschuldigte Bischof in Indien ist wieder auf freiem Fuß und in seine Diözese zurückgekehrt.