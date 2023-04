Vater tötet siebenjährige Tochter in Deutschland mit Messer

Ein 40-jähriger Mann hat in der süddeutschen Ulm nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet. Wie die Behörde am Abend mitteilte, meldete der Mann sich am Ostermontag über Notruf bei der Polizei und gab an, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums im Stadtteil Wiblingen getötet zu haben.

Dort wurde er daraufhin von den Beamten festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.