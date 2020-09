Trump: "Könnten in drei, vier Wochen Corona-Impfstoff haben"

Einen Tag nach Schulbeginn sind in Oberösterreich 14 Corona-Fälle in Schulen gemeldet worden - betroffen sind zwölf Schüler und zwei Lehrer an insgesamt 13 Standorten. Der Cluster bei einem Paket-Dienstleister im Bezirk Linz-Land hat sich deutlich vergrößert, jener um eine Moschee in Freistadt nur marginal.

Insgesamt sind am Dienstag 57 Neuinfektionen in Oberösterreich gemeldet worden, die Zahl der Erkrankten liegt damit bei 538 (Stand 12.00 Uhr). Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag wurden zwölf Schüler und zwei Lehrer positiv auf das Virus getestet. Schulstandorte in Gmunden, Wels, Freistadt, Linz, Grein und Kremsmünster sind betroffen.

Der Cluster bei einem Paket-Dienstleister, der zu Wochenbeginn 40 infizierte Mitarbeiter und acht Kontaktpersonen umfasste, ist von Montag auf Dienstag angewachsen und zählt nun insgesamt 60 Personen - 48 Mitarbeiter und zwölf Folgefälle. Am 21. September soll in dem Betrieb eine zweite Testreihe durchgeführt werden. Der Cluster rund um eine mittlerweile geschlossene Moschee in Freistadt hat sich um einen Fall erhöht und zählt aktuell 41 Erkrankte.

Einen Aufruf gibt es an Zugreisende und Öffi-Nutzer: Eine mit Covid-19 infizierte Person war am Samstag im Railjet von Vöcklabruck (Abfahrt: 12.54 Uhr) nach Linz und in der Westbahn von Linz (Abfahrt: 17.30 Uhr) nach Vöcklabruck unterwegs. In Linz benutzte die Person zwischen 13.45 Uhr bis 17.00 Uhr die Straßenbahn.