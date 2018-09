Solo-Weltumsegler liegt schwer verletzt in Kajüte

Bei 14 Meter hohen Wellen und sehr schlechtem Wetter brach am Freitag der Mast des zehn Meter langen Segelschiffs „Thuriya“. Abhilash Tomy, ein Offizier der indischen Marine und Teilnehmer des Golden Globe Race um die Welt, konnte am Samstag einen Notruf absetzen: „Epirb aktiviert. Kann nicht gehen. Könnte Trage benötigen. Kann Zehen bewegen. Fühlen sich taub an. Kann nicht essen und trinken. Schwierig nach Tasche zu greifen.“ Epirb bezeichnet das Notfunkgerät zur Kennzeichnung der Seenotposition.

Der 39-jährige Inder erlitt etwa 1800 Seemeilen vor der Westküste Australiens eine schwere Rückenverletzung. Eine Fregatte der australischen Marine lief noch am Samstag von Perth aus. Sonntag Abend sichtete eine indische Militärmaschine das schwer beschädigte Schiff. Ein französisches Fischereipatrouillenschiff, das sich in der Nähe befindet ist auf Kurs zur Yacht. Wann es ankommt, war nicht klar.

Abhilash Tomy hatte 2013 als erster Inder die Welt umsegelt. Vor dem Absetzen der Notsignale lag er nach 10500 gesegelten Seemeilen an dritter Stelle.

Das Golden Globe Race wiederholt ein legendäres Rennen von 1968. Die Boote haben bis auf Kommunikationsgeräte keine moderne Technik an Bord. Tomys Yacht „Thuriya“ ist ein Nachbau des Schiffs des Briten Robin Knox-Johnston, der das erste Rennen vor 50 Jahren gewonnen hatte. Beim Sturm am Freitag waren drei Yachten gekentert, darunter Tomys Schiff.