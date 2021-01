"Pandamie" statt Pandemie in deutscher Kleinstadt

Würde man dieser Tage ins unterfränkische Ebern reisen, würde man seinen Augen nicht trauen. Hinter Fensterscheiben, auf Vitrinen, auf Tafeln von Restaurants – überall würden einem Pandabären begegnen. In Ebern. Da Reisen derzeit ausgeschlossen sind und die meisten nicht in einer 7.000-Einwohner-Kleinstadt wie Unterfranken den ersten Urlaub seit Monaten verbringen dürften, bleibt die „Pandamie“ den Ebernern, die seit wenigen Wochen täglich die Panda-Population in ihrer Stadt vergrößern.

Angefangen hat alles mit Bernd Ziegler. Der Gastronom hatte am 12. Jänner ein paar Stofftier-Pandas an seine Fenster gesetzt – und das Foto in einer Facebook-Gruppe veröffentlicht. Die Idee dazu hatte Bernd Ziegler aus Ebern, der das Gebäude gekauft hat und gerade daran werkelt. Gerade in der schwierigen Corona-Zeit wollte er etwas Freude verbreiten, schreibt er.