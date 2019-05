Notre-Dame: Wettplanen um den Draht zu Gott

Bereits kurz nach dem verheerenden Brand der ehrwürdigen Kathedrale schrieb der französische Premier Edouard Philippe einen Wettbewerb für Architekten aus. Wie kann Notre-Dame wieder in neuem Glanz erstrahlen? Das italienische Designer-Paar Massimiliano und Doriana Fuksas nimmt das wortwörtlich und will den eingestürzten Spitzturm und das Dach mit Baccarat-Kristallen wiederaufbauen, die in der Nacht beleuchtet werden könnten.

Das französische „Studio NAB“ legt Augenmerk auf Natur und Nachhaltigkeit, will aus dem Dach ein Gewächshaus und aus dem Turm einen Bienenstock machen. Eine Mehrheit der Franzosen spricht sich für eine „konservative“ Renovierung aus.