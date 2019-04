Notre-Dame: Die Kirche im Zentrum der Kulturgeschichte

Errichtet wurde die Kathedrale über einem früheren christlichen Bauwerk, das in den Jahren um 540/550 entstanden war. Der Standort gilt damit als eine der ältesten christlichen Gebetsstätten innerhalb der heutigen Pariser Stadtgrenzen.

Zentrales gotisches Bauwerk

Die gotische Kirche, die nach der nördlich von Paris gelegenen Kathedrale von St. Denis als eines der zentralen Werke in der Entwicklung dieses Baustils gilt, entstand ab 1163 in grundsätzlich vier Bauphasen. Nach dem Chor (1163 - 1182) entstand das Mittlere Drittel des Kirchenschiffs noch ohne Abschluss nach Westen (bis 1190). In der dritten Phase (1190 - 1225) kam der untere Bereich der Westfassade mit den drei großen Portalen hinzu. Zwischen 1220 und '25 entstand das Geschoß mit der großen Fenster-Rosette zum westlichen Vorplatz hin. Die Türme wurden bis 1250 errichtet, wobei man sich anders als in den meisten anderen gotischen Kathedralen entschloss, keine Spitzen aufzusetzen.