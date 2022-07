NASA: Russland arbeitet doch bis 2028 bei ISS mit

Russland wird sich nach Angaben der US- Raumfahrtbeh├Ârde NASA doch bis mindestens 2028 weiter an der Internationalen Raumstation (ISS) beteiligen. Dies habe man von den russischen Kollegen erfahren, sagte die hochrangige NASA-Managerin Kathy Lueders am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Auf Arbeitsebene gibt es keinerlei Anzeichen daf├╝r, dass sich etwas ge├Ąndert hat", so Lueders.

Roskosmos-Chef Juri Boriwsow hatte am Dienstag erkl├Ąrt, Russland habe die Zusammenarbeit mit der NASA gek├╝ndigt und werde sich nach 2024 aus der ISS zur├╝ckziehen. Die Entscheidung ├╝ber den Ausstieg im Jahr 2024 "ist gefallen", so Borissow. NASA-Chef Bill Nelson sagte in einer ersten Reaktion, es habe dazu noch keine russische Information gegeben. "Die NASA ist nicht auf Entscheidungen von irgendeinem der Partner hingewiesen worden", sagte er. Die NASA sehe sich daher nach wie vor zum Betrieb der ISS bis 2030 verpflichtet.

An der ISS beteiligt sind die USA, Russland, Kanada, Japan und Mitgliedstaaten der europ├Ąischen Raumfahrtagentur ESA. Ohne die Mitarbeit von Russland kann die Station jedoch so nicht weiterbetrieben werden.