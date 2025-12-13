Leichtflugzeug musste auf Straße notlanden: Ein Schwerverletzter

Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Freitag drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug kam laut Polizei am Nachmittag mitten auf der Fahrbahn einer mehrspurigen Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs von Mannheim zu Stehen.

Flugzeug muss auf Straße notlanden: Ursache unklar

Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die Ursache für die Notlandung war noch unklar. Das Flugzeug wurde abgeschleppt.