Lottofieber ist ansteckend: 1,6 Milliarden Dollar im Pot

Wenn nur ein einziger Spieler die richtigen Zahlen auf seinem Tippschein hat, könnte er am Dienstag richtig reich werden. Millionen Amerikaner sind deshalb im Lottofieber, überhaupt seit am Freitag niemand die Gewinnsumme von einer Milliarde Dollar knackte. Der Rekord-Jackpot der Lotterie Mega Millions ist schon auf 1,6 Milliarden Dollar (1,39 Mrd. Euro) gestiegen, Tendenz Richtung zwei Milliarden steigend. Derzeit wird der Rekord von einer 53-jährigen US-Bürgerin aus Massachusetts gehalten, die im vergangenen Jahr bei der Lotterie Powerball 758,7 Millionen Dollar gewann. Wer sich den Hauptgewinn sichert, kann sich die Summe in 30 Jahresraten auszahlen oder mit deutlichen Abschlägen sofort auf sein Konto überweisen lassen. Dem Gewinner am Dienstag würden nach Angaben von Mega Millions fast 905 Millionen Dollar ausgezahlt – vor Steuern. Denn Lottospieler werden in den USA besteuert.