Juwelenraub: Die Familie, die hinter dem spektakulären Einbruch stecken soll

Anatolien - Libanon - Berlin

Die Familie zählt zur arabischen Volksgruppe der Mhallami und stammt ursprünglich aus der Provinz Mardin im heutigen Südostanatolien, nahe der Grenze zu Syrien. Von dort wanderten die Remmos nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in den Libanon aus, wo sie jedoch nur als Staatenlose geduldet waren. Während des libanesischen Bürgerkrieges migrierten Teile der Familie in den 1980er-Jahren nach Deutschland und bauten ihr Imperium in Berlin auf.

Mit ihren Verbindungen in den Libanon konnte die Familie ihr Vermögen aus Drogengeschäften, Schutzgelderpressung, Raub, Diebstahl und Hehlerei lange Zeit weißwaschen, da meistens eine libanesische Tante offizielle Eigentümerin der vielen Liegenschaften in Berlin war und niemand danach fragte, womit der große Besitz verdient worden war. Erst 2018 wurden 77 Liegenschaften der Remmos beschlagnahmt. Wie der Berliner Konkurrenzclan Abou C. mischen die Remmos auch im Musikgeschäft mit und vermarkten Rapper.