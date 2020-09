Jedermanns Albtraum: Jugendlicher sitzt am Klo und wird von Python in Penis gebissen

Nonthaburi, Thailand. Wie The Sun am 9. September berichtet, verspürte der 18-jährige Siraphop Masukarat auf einmal einen wahnsinnigen Schmerz in seinem Genitalbereich als er am Klo saß. Er sah hinunter und erblickte die Python, welche den Kiefer um die Spitze seines Penis gespannt hatte: "Das Blut spritze überall hin".

Masukarat sagte, er habe geschrien wie am Spieß - er wurde umgehend ins nahegelegene Bang Yai Krankenhaus gebracht. Dort bekam er drei Stiche und wurde mit Antibiotika behandelt.

Bezüglich seiner Genesung äußerte sich der junge Mann wie folgt: "Ich hoffe, mein Penis wird sich erholen."

Seine Mutter zeigte sich sehr schockiert: "Ich habe keine Ahnung, wie diese Schlange in mein Haus gekommen ist. Vielleicht durch den Abfluss, der mit der Toilette verbunden ist. Ich weiß, dass die Schlange meinen Sohn sehr verletzt hat, aber ich bin erleichtert, dass es keine giftige war. Wäre es eine Kobra gewesen, würde er jetzt tot sein. Er wird nun bestimmt jedes Mal Angst haben, wenn er aufs Klo geht."

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten: Die Schlange wurde wenig später von Tierfängern gefunden und in die Wildnis entlassen - ihr geht es jedenfalls blendend!