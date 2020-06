Grausame Videos: Maya-Priester bei lebendigem Leib verbrannt

Eine Gruppe von mindestens 30 Personen – Erwachsene und Kinder – hat sich um einen 56-jährigen Mann geschart. Er ist gefesselt, wird mit Benzin übergossen und kurz darauf angezündet. Er verbrennt bei lebendigem Leib. Die Menge kreischt, johlt und jagt dem sterbenden Mann hinterher - bis er umfällt.

Geschehen: Am 6. Juni 2020 in Chimay, einem Dorf in Guatemala, Zentralamerika. Beobachter haben den Vorgang mitgefilmt, diverse Aufnahmen kursieren in sozialen Netzwerken. Das Opfer war Domingo Choc Che, ein traditioneller Maya-Priester, der hohes Ansehen genoss. Vier Täter – zwei Männer und zwei Frauen – sind laut Medienberichten mittlerweile wegen mutmaßlichen Mordes verhaftet worden.

Der Hexerei beschuldigt

Das angebliche Motiv erinnert an mittelalterliche Gräuel: Domingo Choc Che soll sich der Hexerei schuldig gemacht haben. UDEFEGUA, eine Menschenrechtsorganisation in Guatemala, sprach von einem „Verbrechen aus Hass und Fanatismus“. Die Zeitung Prensa Comunitaria hat den Vorfall analysiert. In Guatemala brodelt demnach ein Konflikt zwischen evangelikalen Kirchen, also diversen Pfingskirchen – die etwa auch in Brasilien an Bedeutung gewinnen und den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro bei der der Präsidentschaftswahl unterstützten – und traditionellen Glaubensrichtungen.