Gerhard Schröders Frauen streiten vor Gericht

Der deutsche Alt-Kanzler Gerhard Schröder steht wieder einmal zwischen zwei Frauen. Bei einem Zivilgerichtsprozess in Hamburg, der trotz Mediation nicht friedlich beigelegt werden konnte, geht es darum, ab wann der 75-jährige Gerhard Schröder seine vierte Frau Doris mit seiner fünften Frau Soyeon betrogen hat.

Das genaue Datum ist wichtig, denn es geht offenbar um viel Geld, zum Beispiel um die Rechte an einer Biografie, die derzeit der Koreanerin zufallen würden, statt den aus Russland adoptierten Schröder-Kindern Viktoria, 17, und Gregor, 13.

Die 55-jährige SPD-Landtagsabgeordnete von Niedersachsen, Doris Schröder-Köpf, die während Schröders Kanzlerjahren an seiner Seite war, klagt Soyeon Schröder-Kim (51), sie solle aufhören, die Unwahrheit über das Trennungsdatum von Gerhard Schröder und ihr zu verbreiten. Das richtige Trennungsdatum sei Pfingsten 2016 gewesen und nicht der März 2015.

Schröder-Kim klagt dafür Schröder-Köpf, weil sie will, dass ihre Vorgängerin deren Facebook-Eintrag vom September 2017 entfernt, der da lautet: „Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund für die endgültige Trennung. Unsere Familie ist dem Wunsch nach Diskretion gefolgt, da Frau Kim erst ihre privaten Verhältnisse ordnen wollte. Ich hoffe, die betroffenen Kinder, auch das Mädchen aus Korea, erhalten die Chance, in Ruhe die Folgen der Familientrennung zu verarbeiten.“

Im September 2017 hatte Gerhard Schröder seine neue Liebe öffentlich gemacht und so getan, als wäre sie ihm erst damals begegnet. Denn Frau Kim war im Frühjahr 2016 noch mit einem Schönheitschirurgen in Südkorea verheiratet, der Gerhard Schröder auch verklagte: Er habe seine Ehe zerstört und ihm seelische Qualen zugefügt. Doris Schröder-Köpf musste sich in dieser Zeit immer wieder anhören, dass sie ihren Mann alleine mit den Kindern zu Hause lasse und für die SPD Landtagswahlkampf mache.

Dabei turtelte Gerhard Schröder auf Freiersfüßen.

So wie 1997, als er „seine Doris“, damals eine Journalistin bei Focus, lieben lernte. Das Zerwürfnis mit seiner damaligen Ehefrau Hiltrud, genannt Hillu, wurde monatelang ausgetragen. Einmal beklagte sich der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen: „Nie gab es Currywurst“, denn Hillu war bekennende Vegetarierin. Dann wurde er ausgerechnet in jener Nacht fotografiert, als sie ihn aus dem Haus warf.