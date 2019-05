GB: Farage vor Wahlsieg, Großparteien am Boden

Noch vor der Auszählung der Wahlergebnisse in Nordirland ist klar: Nigel Farage geht als großer Gewinner aus den Europawahlen hervor. Zum zweiten Mal seit 2014, als er mit der europafeindlichen UKIP mit 26 Prozent den Wahlsieg holte.

Damals hatte jedoch der Vorsprung auf die drittplatzierten Tories keine vier Prozentpunkte betragen, auf Labour knappe zwei. Heute können beide ehemaligen Großparteien von einem solchen Ergebnis nur träumen. Im Ringen um den Brexit haben sich sowohl Labour als auch Tories in internen Grabenkämpfen zerfleischt – der Streit darum, ob und wie ein Brexit abzulaufen hätte, spaltete beide Parteien.

Dass es die Regierung um die scheidende Premierministerin Theresa May nicht geschafft hatte, vor den EU-Wahlen aus der Union auszutreten, veranlasste Nigel Farage, seine Brexit-Partei zu gründen. „Verrat“, nannte er die schleppenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel. Die Unterhaus-Debatten, in denen sich die Großparteien zwar wortgewaltig duellierten, aber auf keinen grünen Zweig kamen, verstärkten seine Botschaft. In einigen Umfragen liegt die Brexit-Partei bereits hinter Labour auf Platz zwei.

Doch auch die „Liberalen Demokraten“ haben in der Gunst der Wähler aufgeholt, seit sie sich klar gegen einen Brexit positioniert haben. „Bollocks to brexit“ (in etwa: ’scheiß auf den Brexit’) gaben sie als Devise aus und haben Labour in Bedrängnis gebracht.