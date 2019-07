FBI sucht Sexopfer des Promi-Milliardärs

Welcher Promi steckt noch in diesem Sex-Skandal? Noch delikater: Acosta ist heute Trumps Arbeits- und Sozialminister. Die Demokraten und Tausende in Sozialen Netzwerken fordern seinen Rauswurf.

Dass die Chose erneut groß in die Schlagzeilen geriet, liegt auch an der Hartnäckigkeit von Julie Brown. Die preisgekrönte Investigativ-Reporterin des Miami Herald hat den Fall Epstein über Jahre nachverfolgt, acht Opfer des Sex-Handels (es soll fast 80 geben...) zu öffentlichen Bekenntnissen gebracht und mit ihrem Report „Perversion des Rechts“ das Interesse der Staatsanwälte in New York geweckt.

Dort ist man nicht an Acostas Vorzugspaket für Epstein gebunden. Verjährungsfristen für Sexhandel mit Minderjährigen gibt es auf Bundesebene nicht. Und weil Epstein seinen Trieben laut Anklage auch in seinem Sieben-Etagen-Luxus-Haus an der Upper East von New York nachging, schlugen die Fahnder am Wochenende zu. Auf der Rückkehr aus Paris klickten für Epstein am Flughafen von Teterboro bei New York die Handschellen. Bei der Durchsuchung seines Hauses entdeckte man laut Staatsanwalt Geoffrey Berman in einem Safe „Hunderte, wenn nicht Tausende Fotos nackter, offenbar minderjähriger Mädchen“.

Was Bill Sweeney, der leitende Ermittler der Bundespolizei FBI, vortrug, hatte es in sich. Epstein hat nach seinen Worten bis mindestens 2005 „absichtsvoll“ Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und dabei ein „immer größeres Netz neuer Opfer geschaffen“. Seine Masche: Er bestellte sich mithilfe von drei Bediensteten die meist aus sozial schwachen Verhältnissen stammenden Zielpersonen zur Massage. Die Mädchen mussten „nackt oder halbnackt“ Hand anlegen. Was als Lockerungsübung annonciert war, endete mit Sex, für den Epstein jeweils „mehrere hundert Dollar“ zahlte. Und noch was drauf legte, wenn Mädchen A) sich umhörte und Mädchen B) vermittelte.

Sweeney geht offenbar davon aus, dass es noch mehr Betroffene gibt. Er rief potenzielle Opfer dazu auf, sich an das FBI zu wenden. „Egal, wie lange es her ist. Der Fall Epstein wird mit höchster Priorität behandelt.“