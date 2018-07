Ex-Schönheitsköniginnen jetzt für „Fleischbeschau“

Als im September 1968 in Atlantic City der alljährliche „Miss America“-Schönheitswettbewerb startete, traten 400 wütende Feministinnen mit der Parole „Frauen sind kein Fleisch“ auf den Plan.

Genau 50 Jahre später droht die Gegenbewegung.

An der Spitze der Organisation des Schaulaufens um Anmut und Ausstrahlung ist ein erbitterter Zickenkrieg um ein Stück Stoff ausgebrochen. Bikini or not Bikini (oder Badeanzug)? – das ist die Schlüsselfrage in einem Drama, das sich seit Tagen zur gefühlten Staatsaffäre hochschaukelt, in der eigentlich nur noch der frühere Schönheitswettbewerb-Mitveranstalter Donald Trump als Schiedsrichter fehlt.

Der Reihe nach: Im vergangenen Winter, die durch die sexuellen Übergriffe Harvey Weinsteins entstandene #MeToo-Bewegung gegen Frauenfeindlichkeit war auf ihrem Höhepunkt, wurden unflätige Äußerungen über ehemalige Schönheitsköniginnen bekannt.

Urheber: Sam Haskell. Der damalige Chef der Miss America-Organisation musste gemeinsam mit einigen Mitstreitern seinen Hut nehmen. An seine Stelle rückte Gretchen Carlson.