Erdbeben in Nepal: Schon mehr als 120 Tote

Ein Erdbeben hat am späten Freitagabend Nepal erschüttert und schon mehr als 120 Menschenleben gefordert. Nach Messungen der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 5,6 und ereignete sich in einer Tiefe von rund 18 Kilometern, Nepals Nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) gab eine Stärke von 6,4 an.

Das Zentrum lag demnach etwa 400 km nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu. Die Kontaktaufnahme zum betroffenen Distrikt Jajarkot gestaltete sich zu nächtlicher Zeit schwierig.

➤ Mehr lesen: Neun Monate nach Erdbeben in der Türkei: Wie geht es Hatay?