Auf dem Weg von Rumänien nach Frankreich saßen die Eltern mit ihrem Sohn im Auto und gingen davon aus, er sei auf dem Rücksitz eingeschlafen. Erst nach einer Strecke von rund 100 Kilometern bemerkten sie, dass der 31-Jährige offenbar bewusstlos war. An einer Raststätte konnten die alarmierten Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.

Eltern dachten, Sohn würde auf Rückbank schlafen Wie unter anderem die italienische Zeitung La Stampa berichtet, befand sich die aus Rumänien stammende Familie, die in Frankreich lebt, am 16. August auf der Autobahn A21 in Richtung Turin. Der Vater saß am Steuer, die Mutter war auf dem Beifahrersitz. Mehrmals sollen sie versucht haben, ihren Sohn anzusprechen. Der 31-Jährige schien jedoch auf der Rückbank tief zu schlafen. Die Eltern gingen davon aus, dass er von der mehrstündigen Fahrt müde war.

31-Jähriger während Autofahrt verstorben Am Sonntagmorgen steuerte der Vater schließlich einen Rastplatz zwischen Casteggio und Voghera bei Pavia an, um eine Pause einzulegen. Als die Eltern ihren Sohn wecken und ihn zum Aussteigen bewegen wollten, bemerkten sie, dass er offenbar nicht mehr bei Bewusstsein war. Gegen 7:30 Uhr verständigten sie den Notruf. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen. Nach Angaben der Eltern hatten sie etwa 100 Kilometer zuvor zuletzt mit ihrem Sohn gesprochen.