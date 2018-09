Fall Skripal: Ein hochdekorierter Agent des GRU

Gleich vorab: Russland dementiert. Einen Beweis gebe es nicht, alles Teil eines Ablenkungsmanövers. So nannte es die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Es geht um den Fall Skripal. Die Beweis- und Indizienkette schließt sich und die Spur führt in die allerhöchsten Etagen des Kreml.

Wie die in Großbritannien ansässigen Rechercheplattformen Belingcat und The Insider jetzt herausgefunden haben, handelt es sich bei einem der Verdächtigen um einen hochdekorierten Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU.

Es geht um jenen Mann, der mit einem auf den Namen Ruslan Boshirow lautenden Reisepass in Großbritannien eingereist war. Sein richtiger Name: Anatoly Tschepiga, geboren am 5. April 1979 in Nikolaevka in der Region Amur an der Grenze zu China.

Sein Lebenslauf – soweit nachvollziehbar – deutet auf eine klassische, durchaus gut verlaufene Geheimdienstkarriere: Ausbildung an einer Elite-Militärakademie, Aufstieg in einer Spezialeinheit des GRU, drei Einsätze in Tschetschenien, dann 2014 die Auszeichnung mit dem Titel „Held der Russischen Föderation“. Das ist die höchste Auszeichnung, die der russische Staat zu vergeben hat. Sie geht an eine Handvoll Personen pro Jahr und die Verleihung wird üblicherweise von Präsident Putin persönlich vorgenommen.