Der Tabubruch um Michael Schumachers Krankheit

Vor fast fünf Jahren zog sich Michael Schumacher am 29. Dezember 2013 bei einem Skiunfall im französischen Méribel trotz Helm schwerste Kopfverletzungen zu. Schumacher war mit dem Kopf auf einen Stein gefallen, wurde mehrfach operiert und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und zeigte nach Angaben der Familiensprecherin und Managerin Sabine Kehm im April 2014 „Momente des Bewusstseins und des Erwachens“.

Im September 2014 holte ihn seine Familie nach Hause auf dass große Anwesen an den Genfer See, um „seine lange Phase der Rehabilitation“ fortzusetzen. Seit damals wurden keine Angaben zu seinem Gesundheitszustand gemacht – und alle Besucher, die in Genf empfangen wurden, hielten sich daran.

Gänswein outete sich in Bunte als Schumacher-Fan: „Sein Gesicht ist so, wie wir es alle kennen, das typische Michael-Schumacher-Gesicht; nur ein wenig fülliger ist es geworden.“

Ob Gänswein in Abstimmung mit der Familie gehandelt hat und den Fans absichtlich reinen Wein eingeschenkt hat oder nicht, bleibt sein Geheimnis.

Im vergangenen Jahr war Gänswein zu Gast bei der Eröffnung der Schumacher-Ausstellung in Köln. Auf Erinnerungsfotos posiert er Arm in Arm mit Corinna Schumacher, Michaels Ehefrau, der er auch mindestens eine Privataudienz beim Papst organisiert hat.