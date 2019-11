Selbstmord vorgetäuscht und untergetaucht: Krimi um "Watt-Mutter"

Mehr als drei Wochen nach dem Verschwinden einer Mutter mit ihrem Kind im Watt an der Nordsee bei Brunsbüttel, soll sich die 41-Jährige per Mail gemeldet haben: Sie sei nur geflüchtet, um ihren achtjährigen Sohn zu schützen. Sie habe ihn davor bewahren wollen, dass er in eine Pflegefamilie oder zu seinem leiblichen Vater komme.

Der Brief der Mutter

„Mein Name ist Cora. Viele kennen mich und meine Situation, aber niemand kennt die Wahrheit. Viele fragen sich, wie eine Mutter so etwas ihren Kindern antun kann. Ich werde euch erzählen, was mich dazu bewegt. Die wirkliche Wahrheit über die vermisste 41-jährige Frau und ihren 8-jährigen Sohn. Ich habe nicht versucht mich von der Haftstrafe zu befreien oder davonzulaufen, sondern ich möchte mein 8-jähriges Kind beschützen. Dass es in keine Pflegefamilie oder zu seinem aggressiven, sexuell gestörten Vater kommt. Mein Sohn möchte nicht von seiner Mutter gerissen werden, die ihm jahrelang Schutz geboten hat. Der Vater kämpft seit der Geburt des Sohnes darum, ihn mir weg zu nehmen, nur um mich leiden zu sehen, droht seit 8 Jahren, mich hinter Gitter zu bringen. Ich habe für alles Beweise. “

Der Krimi um die deutsche "Watt-Mutter" geht weiter. Cora A. hatte einen Großalarm ausgelöst, als an einem Sonntagabend eine Telefonanruferin mitteilte, dass eine Frau und ihr Sohn an den Ufern im Watt gesehen wurden, da wo die Elbe in die Nordsee mündet.