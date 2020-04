USA: Mehr als 2.400 Corona-Tote an einem Tag, Trump droht Kongress

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen bewegt sich in Vorarlberg weiter auf sehr stabilem Niveau. Von Dienstag auf Mittwoch kamen drei Fälle hinzu, damit waren 861 Infektionen bekannt. Es befanden sich wie am Dienstag 33 Erkrankte in Spitalsbehandlung, davon weiterhin zehn auf der Intensivstation, informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Auch die Zahl der Toten - sieben - blieb gleich. Von den bis jetzt durchgeführten 6.759 Testungen brachten 5.898 ein negatives Ergebnis. Laut Sozialministerium galten in Vorarlberg am Mittwoch 646 Personen als wieder genesen.

"Wir bewegen uns in die richtige Richtung", stellte Wallner in einer Video-Pressekonferenz fest. Er zeigte sich sehr zufrieden darüber, dass die Bevölkerung sich ausgezeichnet an die verordneten Maßnahmen halte und bedankte sich. "Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann man die Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben", so der Landeshauptmann.