China und Boeing ziehen Konsequenzen nach Absturzserie

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien dürfen chinesische Fluggesellschaften Maschinen gleichen Typs vorerst nicht mehr einsetzen. Das ordnete die chinesische Luftfahrtbehörde am Montag an. Sie verwies darauf, dass erst im Oktober eine baugleiche Maschine in Indonesien abgestürzt war, und zwar so wie jene der Ethiopian Airlines während des Starts.

Flugverbot

Das Flugverbot gilt für alle einheimischen Luftlinien ab 18.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ).

Auch das Unternehmen reagiert. Der US-Flugzeughersteller die für Mittwoch geplante Vorstellung seines Ultralangstreckenfliegers 777x verschoben. Man konzentriere sich nach dem Absturz der Maschine vom Typ 737 Max 8 darauf, die betroffene Fluglinie zu "unterstützen", hieß es am Sonntagabend (Ortszeit) zur Begründung.