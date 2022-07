Berliner Clans: Remmo-Sohn in Fitness-Studio niedergestochen

Der arabischstämmige Berliner Remmo-Clan hat bis zu 1.000 Mitglieder. International bekannt wurde er durch den Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum und den Diamantendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe, der Schatzkammer von Dresden.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Sohn des Clanchefs, Ismail Remmo in einem Fitness-Studio am Berliner Prenzlauer Berg niedergestochen und schwer verletzt. Ismail Remmo ist kein unbeschriebenes Blatt. In den Jahren 2018 und 2019 stand er wegen Mordes vor Gericht, wurde allerdings aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Im Februar 2021 durchsuchten die Landeskriminalämter von Berlin und Brandenburg mit rund 500 Beamten unter Beteiligung von Spezialeinsatzkommandos mehr als 20 Gebäude: Dabei wurden Vermögenswerte von 300.000 Euro eingezogen. Die Familie lebt von Drogen- und Waffenhandel und mischt in der Rapperszene mit. Doch viele Mitglieder beziehen Sozialhilfe und geben an, dass ihr Familienbesitz reichen Verwandten im Libaon gehört.